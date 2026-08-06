Ulm (ots) - Der 45-Jährige fuhr von Rißtissen in Richtung Laupheim. Gegen 20.30 Uhr verlor der Fahrer VW Touraeg offenbar die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Dabei prallte er gegen einen Baum. Bei dem Unfall erlitt der 45-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Sein Auto war ...

mehr