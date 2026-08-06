PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Zu viel Gas gegeben
In einem Schaufenster landete am Mittwoch eine 49-Jährige in Uhingen.

Ulm (ots)

Beim Einparken in der Bahnhofstraße gab die 49-Jährige wohl zu viel Gas und der Mini fuhr daraufhin unkontrolliert los. Die Frau konnte nicht mehr reagieren und das Auto prallte in das Schaufenster eines Modegeschäftes. Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden an Auto und Schaufenster wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

+++++++ 1525603 (JC)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren