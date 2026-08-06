POL-UL: (GP) Uhingen - Zu viel Gas gegeben
In einem Schaufenster landete am Mittwoch eine 49-Jährige in Uhingen.
Ulm (ots)
Beim Einparken in der Bahnhofstraße gab die 49-Jährige wohl zu viel Gas und der Mini fuhr daraufhin unkontrolliert los. Die Frau konnte nicht mehr reagieren und das Auto prallte in das Schaufenster eines Modegeschäftes. Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden an Auto und Schaufenster wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
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