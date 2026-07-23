Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Warnung vor falschen Gewinnversprechen

Aurich/Wittmund (ots)

Warnung vor falschen Gewinnversprechen

Die Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche mit falschen Gewinnversprechen am Telefon. In den Landkreisen Aurich und Wittmund haben in dieser Woche mehrere Bürgerinnen und Bürger einen Anruf erhalten, in dem ihnen mitgeteilt wurde, sie hätten bei einem Gewinnspiel eine hohe Summe gewonnen. Um die Gewinnsumme ausgezahlt zu bekommen, sollten Bankverbindungen genannt oder Notarkosten übernommen werden. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen in den gemeldeten Fällen den Betrugsversuch und meldete sich bei der Polizei.

Die Betrüger versprechen bei dieser Masche am Telefon große Gewinne - etwa Geldsummen, ein hochwertiges Auto oder eine Reise - verlangen aber für die Einlösung immer eine finanzielle Vorleistung. Nicht selten wird dabei von den Betrügern erheblicher Druck ausgeübt. Die Täter geben sich in weiteren Telefonaten etwa als Notare, Rechtsanwälte, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus. Eine Auszahlung des Gewinns erfolgt jedoch nie.

Tipps der Polizei:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie die Polizei unter der Nummer 110.

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