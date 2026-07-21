Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Baucontainer aufgebrochen

Friedeburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Baucontainer aufgebrochen

In Esens sind am Wochenende mehrere Baucontainer aufgebrochen worden. Unbekannte betraten zwischen Freitagmittag und Montagmorgen unbefugt eine Baustelle im Schafhauser Weg und öffneten gewaltsam drei Baucontainer. Es wurden mehrere Maschinen gestohlen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg schwer verletzt worden. Eine 29 Jahre alte Dacia-Fahrerin war gegen 14.15 Uhr auf dem Auricher Weg unterwegs und wollte nach links auf die Wieseder Straße (B 436) abbiegen. Sie übersah dabei nach derzeitigem Erkenntnisstand einen 63-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Wiesmoor fuhr, und erfasste ihn. Der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 15 Uhr vollgesperrt.

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