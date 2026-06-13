PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher scheitern mehrfach an Haustür

Hofheim (ots)

1. Einbrecher scheitern mehrfach an Haustür, Bad Soden am Taunus, Gartenstraße, Am Hübenbusch Freitag, 12.06.2026, 10:40 Uhr bis Freitag, 12.06.2026, 12:30 Uhr Freitag, 12.06.2026, 10:00 Uhr bis Freitag, 12.06.2026, 15:00 Uhr

(dg)Die kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten Einbrecher tagsüber gleich zweimal in Bad Soden am Taunus aus. Der oder die unbekannten Täter versuchten in der Gartenstraße eine Hauseingangstür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. In der Straße Am Hübenbusch scheiterten Einbrecher bereits ebenfalls an der Hauseingangstür. An beiden Orten konnten die bislang unbekannten Täter fliehen.

Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

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