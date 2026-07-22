Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Einbruch in Geschäft

Berumbur - Einbruch in Wohnhaus

Großefehn - Autofahrer verletzt

Lütetsburg - Ladung verloren und Unfall verursacht

Krummhörn - Transporter-Fahrer war berauscht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Einbruch in Geschäft

In Wiesmoor kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich zwischen 1 Uhr und 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Handyladen an der Hauptstraße. Die Täter entwendeten diverse Geräte und Bargeld. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Berumbur - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Berumbur eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße Achterum ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autofahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großefehn ist am Dienstag ein Autofahrer verletzt worden. Ein 26-jähriger Renault-Fahrer war gegen 6.50 Uhr auf der Kanalstraße Süd aus Richtung Wiesmoor kommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Strackholt abbiegen. Er missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden 37-jährigen Audi-Fahrers und prallte mit ihm zusammen. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Lütetsburg - Ladung verloren und Unfall verursacht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag in Lütetsburg einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 7.45 Uhr verlor der Unbekannte während der Fahrt auf der Küstenbahnstraße einen Stein als Ladung. Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer überfuhr den Stein, wodurch die Ölwanne des Fahrzeugs aufriss. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, der den Stein als Ladung verloren hatte, wird nun gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Krummhörn - Transporter-Fahrer war berauscht

Einen berauschten Transporter-Fahrer hat die Polizei am Dienstag in der Gemeinde Krummhörn angehalten. Ein Drogenvortest verlief bei dem 26-jährigen Fahrer positiv auf Kokain und THC. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Aurich - Unfallflucht

Am Georgswall in Aurich hat sich eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 20.50 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz zwischen der Hausnummer 7 und der Marktpassage einen Fiat Doblo. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

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