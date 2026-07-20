Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Auto zerkratzt
Dunum - Von Fahrbahn abgekommen
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Wittmund - Auto zerkratzt
In Wittmund wurde am Wochenende ein Auto zerkratzt. Bislang unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, auf einem Parkplatz, Am Markt, die Fahrerseite einer Mercedes A-Klasse mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.
Verkehrsgeschehen
Dunum - Von Fahrbahn abgekommen
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend in Dunum. Eine 74-jährige Frau fuhr gegen 23.15 Uhr mit einem Audi auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Dunum, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr einen Stromkasten. Die Frau blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.
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