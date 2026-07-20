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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto zerkratzt
Dunum - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auto zerkratzt

In Wittmund wurde am Wochenende ein Auto zerkratzt. Bislang unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, auf einem Parkplatz, Am Markt, die Fahrerseite einer Mercedes A-Klasse mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Dunum - Von Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend in Dunum. Eine 74-jährige Frau fuhr gegen 23.15 Uhr mit einem Audi auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Dunum, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr einen Stromkasten. Die Frau blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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