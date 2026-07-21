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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Elektrokabel aus Rohbauten gestohlen
Norderney - Sachbeschädigung
Aurich - Pedelec gestohlen
Aurich - Auto beschädigt
Leezdorf - Mofafahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Elektrokabel aus Rohbauten gestohlen

In Osteel kam es am Wochenende zu Diebstählen aus Rohbauten. Vermutlich zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, betraten Unbekannte im Neubaugebiet an der Straße Am Bahnkolk unbefugt zwei Wohnhäuser, die sich derzeit im Rohbau befinden. Die Täter entwendeten aus den Häusern die bereits vorinstallierten Elektrokabel. Der entstandene Schaden liegt insgesamt bei rund 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marienhafe unter 04934 910590 in Verbindung zu setzen.

Norderney - Sachbeschädigung

In der Nacht zu Sonntag kam es auf Norderney zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte männliche Person beschädigte gegen 0.30 Uhr vor einem Hotel in der Tollestraße mehrere Fahrräder. Der unbekannte Mann wird beschrieben als etwa Mitte 30. Er trug eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt mit orangefarbenem Print. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

Aurich - Pedelec gestohlen

In der Osterstraße in Aurich ist am Samstag ein Pedelec gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das Trekkingrad der Marke Victoria zwischen 19.30 Uhr und 22.45 Uhr. Im Tatzeitraum war das Rad an einem Baustellenzaun befestigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auto beschädigt

Das Dach eines Pkw ist in der Nacht zu Freitag in Aurich beschädigt worden. Zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Osterstraße das Fahrzeugdach eines roten Opel Corsa erheblich eingedellt. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise auf die Täter.

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Mofafahrer verletzt

Ein Mofafahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Leezdorf verletzt worden. Ein 16-Jähriger fuhr gegen 9.10 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem Kirchweg und wollte nach rechts auf die Leezdorfer Straße abbiegen. Er missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 26-jährigen Autofahrerin, die dort von links kam, und stieß mit ihr zusammen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, auf einem Schotterparkplatz in der Dwarsglupe einen weißen Citroen C1. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Ihlow ereignet. Auf einem Firmenparkplatz in der Benzstraße stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 6 Uhr und 14 Uhr gegen die Front eines VW Golf. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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