PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Von der Straße abgekommen
Am Mittwoch landete eine Autofahrerin in Dietenheim auf einer Verkehrsinsel.

Ulm (ots)

Eine 66-Jährige war um 13.30 Uhr in der Königstaße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Pfarrer-Debler-Straße kam sie von der Straße ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dort prallte sie gegen ein Verkehrsschild und einen Baum. Die Nissan-Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Dietenheim hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.

++++1525228

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren