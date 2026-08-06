POL-UL: (UL) Dietenheim - Von der Straße abgekommen
Am Mittwoch landete eine Autofahrerin in Dietenheim auf einer Verkehrsinsel.
Ulm (ots)
Eine 66-Jährige war um 13.30 Uhr in der Königstaße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Pfarrer-Debler-Straße kam sie von der Straße ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dort prallte sie gegen ein Verkehrsschild und einen Baum. Die Nissan-Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Dietenheim hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.
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