Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt zur Bäckerei mit Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.05.2025 um 11:30 Uhr wurde ein 32-Jähriger aus Neustadt/w. mit einem E-Bike in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich gerade auf dem Heimweg von einer Bäckerei. Da von dem Mann starker Cannabisgeruch ausging und dieser mehrere Ausfallerscheinungen zeigte, wurden entsprechenden Test zur Verkehrstüchtigkeitsprüfung durchgeführt. Hierbei konnten weitere Anhaltspunkte für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung des Neustadter gewonnen werden. Ferner führte dieser eine nicht erlaubte Menge von über 50 Gramm Cannabis mit sich. Dieses wurde sichergestellt. Da der 32-Jährige in keinen Vortest einwilligte wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Das E-Bike wurde ebenfalls sichergestellt und wird im Nachgang nochmals überprüft, da hier der Verdacht besteht, dass dieses eine Geschwindigkeit von über 25 km/h erreichen kann, weshalb der Fahrer eine Fahrerlaubnis und einen Versicherungsschutz hierfür benötigte. Beides konnte der Mann nicht vorweisen. Nun kommen auf den Neustadter mehrere Verfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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