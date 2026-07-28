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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Entstehungsbrand in einem leerstehenden Gebäude

Wuppertal (ots)

In den späten Nachmittagsstunden wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Entstehungsbrand in einem leerstehenden Gebäude alarmiert. Vor Ort konnte eine leichte Verrauchung aus dem Gebäude wahrgenommen werden. Die Erkundung ergab, dass es im ersten Obergeschoss eines leerstehenden Gebäudes zu einem Entstehungsbrand gekommen war. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Da sich allerdings Glutnester in dem Holzboden gebildet hatten, musste der Holzboden geöffnet werden. Im Einsatz waren sowohl Kräfte der Berufsfeuerwehr als auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Die Ermittlung der Brandursache obliegt der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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