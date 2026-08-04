Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Feuer in Reihenhauskomplex

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Brand in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr meldete eine Zeugin ein Feuer an einem benachbarten Reihenhaus. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot aus. Das Feuer griff rasch auf die fünf zu dem Komplex gehörenden Reihenhäuser über. Der Feuerwehr gelang es ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Sämtliche zur Brandzeit vor Ort befindlichen Bewohner konnten ihre Häuser selbstständig verlassen. Die vom Feuer betroffene Reihenhäuser sind nicht mehr bewohnbar. Eine Brandursache ist bislang unklar. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Um eine Unterbringung der Betroffenen kümmert sich die Stadt Göppingen. Der vorläufig entstandene Sachschaden wird auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt.

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