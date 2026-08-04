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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Streit unter Bekannten eskaliert
Mit einer zerbrochenen Bierflasche soll ein 56-Jähriger am Montag in Laupheim seinen 30-jährigen Kontrahenten verletzt haben.

Ulm (ots)

Am Abend konsumierten mehrere Personen auf dem Balkon einer Arbeiterunterkunft in der König-Wilhelm-Straße gemeinsam Alkohol. Gegen 20.30 Uhr eskalierte ein Streit und es kam zur Auseinandersetzung. Dabei soll ein 56-Jähriger seinen 30-jährigen Kontrahenten mit einer zerbrochenen Bierflasche angegriffen haben. Der Geschädigte erlitt dabei eine Schnittverletzung am linken Oberarm. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klink. Er hatte Glück und erlitt wohl nur eine leichte Verletzung. Die Polizei Laupheim ermittelt nun gegen den 56-jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Da die beiden Männer mit slowakischer Staatsbürgerschaft bislang keine Angaben machten sind die Hintergründe der Auseinandersetzung noch unklar.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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