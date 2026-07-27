Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei nimmt Wahlplakate irrtümlich ab und entschuldigt sich

Lingen (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in der Lingener Innenstadt einige Wahlplakate der Partei "Die Bürgernahen" abgenommen.

Hintergrund waren Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die aufgrund der Gestaltung der Plakate davon ausgingen, dass es sich um unzulässige Wahlwerbung einer anderen Partei handeln könnte.

Bei einer anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die Plakate eindeutig der Partei "Die Bürgernahen" zuzuordnen waren und über ein entsprechendes Impressum verfügten. Die Abnahme der Plakate durch die Polizei war daher nicht gerechtfertigt.

Die Polizei bedauert den Vorfall und hat sich bei den Verantwortlichen der Partei "Die Bürgernahen" für die irrtümliche Abnahme der Plakate entschuldigt.

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