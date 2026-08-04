Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall auf Einsatzfahrt

Am Montag stießen auf der B311 ein Polizeifahrzeug und ein Auto zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.10 Uhr befand sich das Polizeifahrzeug auf der B311 auf einer Einsatzfahrt. Mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht fuhr der 49-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeuges über die rote Ampel in den Kreuzungsbereich an der Benzstraße ein. Aus der Benzstraße fuhr gerade ein 41-Jähriger mit seinem Skoda in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Skoda erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere wird die Fußgängerin, die unmittelbar vor dem Unfall die B311 überquerte, als Zeugin gesucht.

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