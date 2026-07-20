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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei jugendliche E-Scooter-Fahrerinnen leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Durch den Zusammenstoß von zwei E-Scootern zogen sich am Sonntag, 19. Juli, zwei Jugendliche leichte Verletzungen zu.

Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin befuhr zusammen mit einer 14-jährigen Freundin gegen 20.15 Uhr die Middendorfstraße in westlicher Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Jugendliche plötzlich zu Fall und kollidierte mit dem anderen E-Scooter. Dadurch stürzte auch die zweite Jugendliche. Zwei Rettungswagen brachten die beiden Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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