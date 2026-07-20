POL-HAM: Zwei jugendliche E-Scooter-Fahrerinnen leicht verletzt
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Durch den Zusammenstoß von zwei E-Scootern zogen sich am Sonntag, 19. Juli, zwei Jugendliche leichte Verletzungen zu.
Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin befuhr zusammen mit einer 14-jährigen Freundin gegen 20.15 Uhr die Middendorfstraße in westlicher Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Jugendliche plötzlich zu Fall und kollidierte mit dem anderen E-Scooter. Dadurch stürzte auch die zweite Jugendliche. Zwei Rettungswagen brachten die beiden Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. (bf)
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