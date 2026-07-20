Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW am rechten Fahrbahnrand beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 16. Juli, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19.45 Uhr einen grauen BMW auf der Braamer Straße. Der Wagen war auf Höhe des Alter Uentroper Wegs am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als die Halterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, erblickte sie Lackschäden am vorderen linken Radkasten. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

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