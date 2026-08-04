Ulm (ots) - Um 21.50 Uhr war der 54-Jährige mit seinem VW Caddy in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort kam er nach links von der Straße ab und prallte vor einem Geschäft gegen einen Blumentopf. Dann setzte er seine Fahrt fort in Richtung Brückenstraße. Kurz darauf kam er in einem Kreisverkehr in der Hauptstraße ...

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