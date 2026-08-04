POL-UL: (GP) Salach - Diesel abgezapft
Über das Wochenende klauten Unbekannte den Kraftstoff von einer Baustelle in Salach.
Ulm (ots)
Unbekannte waren über das Wochenende auf der Baustelle in Bärenbach. Dort standen drei Baustellenfahrzeuge. An allen drei Fahrzeugen wurden die Tankdeckel gewaltsam herausgerissen und insgesamt etwa 250 Liter Diesel abgezapft. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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