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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Diesel abgezapft
Über das Wochenende klauten Unbekannte den Kraftstoff von einer Baustelle in Salach.

Ulm (ots)

Unbekannte waren über das Wochenende auf der Baustelle in Bärenbach. Dort standen drei Baustellenfahrzeuge. An allen drei Fahrzeugen wurden die Tankdeckel gewaltsam herausgerissen und insgesamt etwa 250 Liter Diesel abgezapft. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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