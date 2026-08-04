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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Seekirch - Kleiner Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus
Am Montagmorgen rückte die Feuerwehr in Seekirch aus.

Ulm (ots)

Um 6.15 Uhr meldeten Zeugen, dass in Ödenahlen wohl Bäume brennen. Die Feuerwehren aus Seekirch und Alleshausen rückten aus. Vor Ort stellten sie auf einem Grundstück einen brennenden Strauch fest. Der war zum Glück schnell gelöscht. Die genaue Ursache für den Brand ist nicht bekannt. Ebenso ist unklar ob ein Schaden entstand.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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