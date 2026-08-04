POL-UL: (BC) Seekirch - Kleiner Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus
Am Montagmorgen rückte die Feuerwehr in Seekirch aus.
Ulm (ots)
Um 6.15 Uhr meldeten Zeugen, dass in Ödenahlen wohl Bäume brennen. Die Feuerwehren aus Seekirch und Alleshausen rückten aus. Vor Ort stellten sie auf einem Grundstück einen brennenden Strauch fest. Der war zum Glück schnell gelöscht. Die genaue Ursache für den Brand ist nicht bekannt. Ebenso ist unklar ob ein Schaden entstand.
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