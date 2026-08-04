Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Alkoholisiert und unter Medikamenten gefahren

Am Montag verursachte ein 54-Jähriger in Ebersbach mehrere Unfälle.

Ulm (ots)

Um 21.50 Uhr war der 54-Jährige mit seinem VW Caddy in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort kam er nach links von der Straße ab und prallte vor einem Geschäft gegen einen Blumentopf. Dann setzte er seine Fahrt fort in Richtung Brückenstraße. Kurz darauf kam er in einem Kreisverkehr in der Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Palisaden eines Restaurants. Auch hier setzte er anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auf der Querspange zur B10, in der Linkskurve zur Auffahrt B10 in Richtung Uhingen, kam er erneut von der Straße ab. Nachdem er gegen einen Maschendrahtzaun stieß, konnte er die fahrt mit seinem VW jedoch nicht mehr fortsetzen.

Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Zudem räumte er im Gespräch auch die Einnahme von Medikamenten ein, die möglicherweise die Fahrtüchtigkeit beeinflussten. In einer Klinik musste er deshalb eine Blutprobe abgeben. Zudem prüft nun die Staatsanwaltschaft führerscheinrechtliche Maßnahmen gegen den 54-Jährigen. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Pkw. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Die Höhe der verursachten Unfallschäden muss noch ermittelt werden.

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