Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vor der Polizei geflüchtet

Am Montag landete ein 18-Jähriger in Riedlingen mit seinem Mercedes in der Donau.

Ulm (ots)

Um 21.10 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Mercedes in der Straße Tuchplatz. Eine Polizeistreife wollte den jungen Fahrer kontrollieren, nachdem dieser beim Stadion auf einen Feldweg fuhr. Der Fahrer missachtete daraufhin die Anhaltsignale der Streife. Dann beschleunigte er seinen Mercedes auf über 100 km/h. Am Ende des Feldwegs verlor er die Kontrolle und landete mit seinem Mercedes in der Donau. Der 18-Jährige Fahrer und seine zwei jugendlichen Insassen blieben unverletzt. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Mann keinen Führerschein hatte. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Den jungen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegne Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem wird wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

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