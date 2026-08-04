Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (UL) Ulm - Polizei hat Poser im Blick

Drei Fahrzeuge beschlagnahmt, zahlreiche Ordnungswidrigkeiten

Ulm (ots)

Am vergangenen Wochenende kontrollierten Beamte der Ermittlungsgruppe Posing zahlreiche Fahrzeuge im Landkreis Biberach, im Alb-Donau-Kreis und im Ulmer Stadtgebiet. Insgesamt 22 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden hierbei festgestellt. Auch drei Fahrzeuge beschlagnahmten die Kollegen, der Grund waren Manipulationen am Steuergerät, der Fahrzeugsoftware und am Auspuff, unter anderem um die Auspuffanlagen lauter zu machen. Die Fahrzeuge werden nun von einem Gutachter geprüft.

Bei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet Ulm fuhren sechs Fahrzeuge deutlich zu schnell, alle Fahrzeuglenker erwartet ein Fahrverbot. Bei den übrigen Ordnungswidrigkeiten handelt es sich um die Verursachung unnötigen Lärms oder kleineren technischen Veränderungen an den Fahrzeugen der Betroffenen. Darüber hinaus stellten die Beamten in Ulm auch noch einen stark alkoholisierten Fahrer eines E-Scooters fest. Er hatte circa 1,8 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durch. Auffällige Fahrzeuge können Bürgerinnen und Bürger weiterhin über die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse ulm.pp.poser@polizei.bwl.de melden. Hinweise sollten Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie eine Beschreibung des auffälligen Verhaltens enthalten. Die Polizei nimmt Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/188-0) oder persönlich entgegen. Zeitlich dringende Ereignisse sind jedoch nicht per E-Mail zu melden.

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