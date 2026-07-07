Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Autohaus - Unbekannte entwenden Reifensätze

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Autohauses an der Engerstraße stellte am Montagmorgen (06.07.), um 8.00 Uhr fest, dass mehrere Fahrzeuge aufgebockt waren. Der oder die unbekannten Täter schraubten die Reifen von den Autos der Marke Skoda und Kia ab und nahmen diese an sich. Insgesamt fehlten von zehn Fahrzeugen die gesamten Reifensätze. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die Täter den Zaun, der das Gelände des Autohauses umgibt, gewaltsam angegangen wurde. Auf diesem Wege gelangten die Täter an die Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt insgesamt bei über 30.000 Euro. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

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