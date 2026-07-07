PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Autohaus - Unbekannte entwenden Reifensätze

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Autohauses an der Engerstraße stellte am Montagmorgen (06.07.), um 8.00 Uhr fest, dass mehrere Fahrzeuge aufgebockt waren. Der oder die unbekannten Täter schraubten die Reifen von den Autos der Marke Skoda und Kia ab und nahmen diese an sich. Insgesamt fehlten von zehn Fahrzeugen die gesamten Reifensätze. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die Täter den Zaun, der das Gelände des Autohauses umgibt, gewaltsam angegangen wurde. Auf diesem Wege gelangten die Täter an die Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt insgesamt bei über 30.000 Euro. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 10:22

    POL-HF: Radfahrer bei Unfall verletzt - Unfallbeteiligter flüchtet

    Herford (ots) - (jd) Auf dem Hellerweg ereignete sich am Sonntag (05.07.), um 9.26 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Herforder fuhr in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, in die Falkstraße abzubiegen. Den Abbiegevorgang zeigte er mit der Hand an. Hinter ihm befand sich ein weiterer Radfahrer, der in gleiche Richtung fuhr und den 81-Jährigen überholte, als ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:41

    POL-HF: Fahndungs- und Kontrolltag - Polizei ahndet diverse Verstöße

    Kreis Herford (ots) - (jd) Am Donnerstag (02.07.) fanden im Kreis Herford mehrere Kontrollen zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität, insbesondere auch mit Blick auf Wohnungseinbruchdiebstahl aber auch zur Verkehrssicherheit statt. Durch Fuß- und Fahrzeugstreifen und die Einrichtung von Kontrollstellen wurde die polizeiliche Präsenz deutlich erhöht. Insgesamt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren