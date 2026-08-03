Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Mutmaßlicher Einbrecher ertappt

Ein Unbekannter stieg am Montagmorgen in ein städtisches Gebäude in Geislingen ein.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr betrat eine 58-jährige Frau ihr Büro in einem städtischen Gebäude in der Karlstraße. Dabei überraschte sie offenbar einen Einbrecher. Wie der Unbekannte in das Büro im Erdgeschoß gelangte ist nicht bekannt. Möglicherweise stieg er über ein geöffnetes Fenster in das Gebäude ein. Als der verdächtige Mann von der Mitarbeiterin sowie einer weiteren Zeugin angesprochen wurde, verließ dieser kurz darauf das Gebäude durch den Haupteingang. Die Polizei Geislingen hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07331/93270.

Der Unbekannte ist etwa 170 bis 175 cm groß, von kräftiger, untersetzter Statur und soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein. Er hat schwarze, glatte Haare. Bekleidet war er mit schwarzen Schuhen, einer kurzen dunklen Hose sowie einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift "One Piece" auf dem Rücken. Er sprach deutsch mit leichtem Akzent und hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Den ersten Erkenntnissen zufolge machte er wohl keine Beute.

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