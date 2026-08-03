Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) B311

Unlingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Zwei Personen werden bei einem Unfall leicht verletzt

Ulm (ots)

Ein 68-jähriger Mann war am Montagabend um kurz vor 18 Uhr mit seinem VW Golf auf der B311 in Richtung Riedlingen unterwegs. Hierbei kam er auf Höhe Unlingen aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Frau wich mit ihrem BMW noch aus und fuhr ins Bankett. Der hinter ihr befindliche 28-jährige Fahrer eines Mazda konnte den Zusammenstoß mit leicht frontaler Überlappung der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern und kippte in der Folge um. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000EUR. Die B311 war während der Unfallaufnahme zwischen den Abzweigen Riedlingen-Daugendorf und Zell für die Dauer von knapp 3 Stunden vollgesperrt. Die Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Laupheim.

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