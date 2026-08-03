Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Beim Wenden mit Biker kollidiert

Am Sonntag erlitt ein 43-Järhiger bei einem Unfall bei Nattheim schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 12 Uhr war ein 65-Jähriger mit seinem Audi auf der B466a unterwegs. Er kam aus Richtung Heidenheim und fuhr in Richtung Autobahn. Als er bemerkte, dass er wohl falsch fuhr, versuchte er kurz nach einem Kreisverkehr zu Wenden. Hierzu bog er nach links in eine Einmündung ab. Ein 43-jähriger Biker kam ihm entgegen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte mit seiner BMW gegen das rechte Fahrzeugheck des Audi. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klink. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Audi wird auf 25.000 Euro, der an der BMW auf 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Gegen 13.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B466a wieder frei befahrbar.

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