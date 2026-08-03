Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rotlicht missachtet

Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Der 27-jährige Mercedes AMG-Fahrer befuhr die Felsenstraße in Richtung Schnaitheimer Straße. An der Kreuzung bog er nach links ab. Die Ampel zeigte dabei offenbar Rot. Dem 27-Jährigen kam ein 44-Jähriger mit einem Audi A6 entgegen, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Es kam zum Unfall. Der 44-Jährige verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 100.000 Euro.

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