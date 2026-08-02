Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) L1236/Laichingen - Zeugen gesucht

Am Freitagabend kam es zwischen Suppingen und Berghülen zu einer Streifkollision zwischen Pkw und landwirtschaftlichem Gespann

Ulm (ots)

Gegen 17:30 Uhr war der 76-Jährige mit seinem Ford auf der Landstraße von Suppingen nach Berghülen unterwegs. Dort kam ihm ein landwirtschaftliches Gespann bestehend aus Traktor und Bodenbearbeitungsgerät entgegen. Der unbekannte Fahrer lenkte hierbei das Gespann zu weit nach links und kam über den Mittelstreifen. Der 76-Jährige konnte nicht ausweichen, sodass es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam. Am Ford entstand dadurch ein geschätzter Schaden von 2.500 Euro. Das landwirtschaftliche Gespann fuhr ohne Halt in Richtung Suppingen weiter. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet oder zur genannten Zeit das landwirtschaftliche Gespann gesehen hatten und Hinweise zu Kennzeichen und/oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen (Tel: 07391 588113) zu melden.

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