Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Freitagmittag verstarb ein Autofahrer nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Linienbus auf der B297 zwischen Schlierbach und Kirchheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger auf der B297 von Schlierbach in Richtung Kirchheim. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit seinem VW Transporter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Zur Unfallzeit befanden sich in dem Linienbus 15 Personen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter auch mehrere Notärzte und auch ein Rettungshubschrauber, waren im Einsatz.

Der 56-jährige Busfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sieben Fahrgäste kamen mit leichten, sechs mit schweren Verletzungen in Kliniken.

Für den 29-jährigen VW Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen und sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und befreiten die teils eingeklemmten Personen aus dem Bus.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Dadurch kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca 30.000 Euro geschätzt.

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