Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Liegebank gestohlen

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Maikammer (ots)

Im Bereich des Heiligenbergs wurde das Fehlen einer dort aufgestellten öffentlichen Liegebank (Wellenliege/Panoramaliege) festgestellt. Die Liege befand sich bereits seit mindestens zwei Wochen nicht mehr an ihrem gewohnten Standort.

Da eine ordnungsgemäße Entfernung durch die zuständigen Stellen nicht erfolgte, besteht der Verdacht, dass die Doppel-Sitzbank durch bislang unbekannte Täter unbefugt entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Panoramaliege oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich Heiligenberg geben können, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

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