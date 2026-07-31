Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Brand auf Recyclinghof

In der Nacht auf Freitag rückten Einsatzkräfte zu einem Feuer in Mittelbiberach aus.

Ulm (ots)

Kurz vor 3 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand beim Recyclinghof in der Straße Bei der Lehmgrube. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus. Die Feuerwehr Biberach stellte einen brennenden Haufen Grüngut in einer der Hallen fest. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten den Brand. Durch die Flammen entstanden Sachschäden an der Hallenkonstruktion. In unmittelbarer Nähe zum Brandort traf die Polizei auf zwei Personen im Alter von 20 und 23 Jahren. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen diese für den Brand verantwortlich sein.

Die Polizei Biberach hat gegen die beiden Männer Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden beide Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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