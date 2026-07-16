Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Trickdiebstahl von Goldkette: Ermittlungen gegen 27-Jährige eingeleitet; Kupferkabel von Baustellengelände gestohlen: Zeugen gesucht! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nach Trickdiebstahl von Goldkette: Ermittlungen gegen 27-Jährige eingeleitet - Offenbach

(me) Eine 27 Jahre alte Frau steht im Verdacht, am Mittwochvormittag in einem Einkaufsmarkt einen älteren Herrn angesprochen und in der Folge dessen Halskette geklaut zu haben. Gegen 10.45 Uhr wurde der Senior in dem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße (10er-Hausnummern) durch die Beschuldigte angesprochen. Im weiteren Verlauf soll die Dame den Rentner umarmt und diesem hierbei die Goldkette im Wert von mehreren tausend Euro entwendet haben. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam und hielt die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Streife fest. Diese nahm die 27-Jährige mit auf das Polizeirevier, wo ein Verfahren wegen des Verdachts des Trickdiebstahls eingeleitet wurde.

2. Kupferkabel von Baustellengelände gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Unbekannte haben auf einer Baustelle in einem mehrstöckigen Rohbau bereits verlegte Kupferkabel abgetrennt und gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (9. Juli), 17 Uhr und Mittwochmorgen, 12 Uhr, im Starkenburgring im Bereich der 60er-Hausnummern. Hinweise zum Diebstahl werden unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach entgegengenommen.

3. Zeugensuche nach Körperverletzung am Platz der Deutschen Einheit - Offenbach

(me) In der Nacht zu Dienstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Straße "Am Platz der Deutschen Einheit", weshalb die Polizei nun wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll gegen 23.10 Uhr ein Unbekannter auf einen 49-Jährigen eingeschlagen und diesem unter anderem Verletzungen im Bereich der Nase zugefügt haben.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß - lichtes Haar, sehr kurzer Bart - trug ein schwarzes Basecap

Zeugenhinweise nimmt die Wache des Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

4. Frontscheibe von VW Golf beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Heusenstamm

(me) Gegen Dienstagmittag beschädigte ein Unbekannter einen schwarzen VW, der in der Straße "Im Biebergrund" im Bereich der einstelligen Hausnummern stand. Gegen 11 Uhr wurde der Golf mit OF-Kennzeichenschildern unversehrt im dortigen Bereich zurückgelassen. In den darauffolgenden zwei Stunden wurde die Frontscheibe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Schaden wird durch die aufnehmenden Beamten auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen wenden sich bitte an die Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

5. Mann offenbar von Pkw angefahren: Zeugensuche! - Obertshausen

(me) Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße offenbar zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Verkehrsteilnehmer. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Verletzte, bei dem es sich um einen 33 Jahre alten Mann handelt, beim Überqueren eines dortigen Zebrastreifens angefahren worden sein. Nach der Kollision hätten sich die Verursacherin beziehungsweise der Verursacher von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zu dieser Zeit im dortigen Bereich unterwegs waren und etwas zum Unfallhergang sagen können. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe sind unter der 069 8098-5699 für Hinweisgeber erreichbar.

Offenbach, 16.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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