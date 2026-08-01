Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - Motorradfahrer musste Auto ausweichen und stürzte

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12.20 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L 282 von Kanzach in Richtung Marbach. An der Einmündung nach Ertingen kam ihm aus Richtung Marbach ein Auto entgegen, das seinerseits nach links abbiegen wollte. Weil der Fahrer des Mercedes das Motorrad nicht beachtete, musste der Lenker stark abbremsen und nach links ausweichen. Beim Gegenlenken kam der Motorradfahrer auf das Bankett und stürze. Dabei verletzte er sich am Fuß und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Der Mercedesfahrer fuhr einfach in Richtung Ertingen weiter. Zwischen den beiden Fahrzeugen fand keine Berührung statt. An der Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Beim Auto des Unfallverursachers handelte es sich vermutlich um einen älteren Mercedes GLK.

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