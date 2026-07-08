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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gelber Farbabrieb bei Verkehrsunfallflucht in Varel festgestellt - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Varel (ots)

Bereits zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Jadestraße in Varel einen geparkten schwarzen Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Audi war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Zudem konnte gelber Farbabrieb gesichert werden, die vom verursachenden Fahrzeug stammen dürften.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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