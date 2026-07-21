Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Zu einem Unfall kam es am Montag bei Laupheim. Vier Fahrzeuge waren beteiligt, drei Personen wurden verletzt. Rund 12.500 Euro Schaden waren entstanden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 65-Jähriger kurz vor 17.15 Uhr auf der K7520 von Schnürpflingen in Richtung Laupheim-Bihlafingen. Im Bereich einer abschüssigen Rechtskurve geriet der Fahrer des Opel Meriva aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kamen dem Senior drei Fahrzeuge entgegen. Der Fahrer am Beginn der Kolonne, ein 43-Jähriger mit seinem Chrysler Doge, konnte geistesgegenwärtig nach rechts ausweichen und so einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden verhindern. Nicht so eine nachfolgende 56-Jährige mit ihrem Kia und eine 32-Jährige mit ihrem Opel Corsa. Der Senior stieß mit beiden Autos seitlich zusammen, sein Opel wurde von der Straße geschleudert. Der 65-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, die verständigte Feuerwehr konnte ihn aus seinem total beschädigten Auto retten. Der mutmaßliche Unfallfahrer hatte Glück und zog sich nur leichte Verletzungen zu. So auch die 32-Jährige und dessen Beifahrer. Zwei Beteiligte kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Der Beifahrer konnte nach kurzer Behandlung vor Ort nach Hause. Die 56-Jährige und der 43-Jährige blieben unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Opel Meriva und der Opel Corsa waren total beschädigte und mussten abgeschleppt werden. Den Schachschaden beziffert die Polizei auf etwa 12.000 Euro. An den beiden anderen Autos blieb der Schaden mit jeweils 250 Euro gering. Die Höhe des Schadens an einem Leitpfosten wird auf rund 150 Euro beziffert. Die Feuerwehr Laupheim war mit 43 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. An der Unfallstelle befanden sich auch ein Notarzt sowie drei Rettungswagen. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Kreisstraße bis 19 Uhr teilweise gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es auf der schwach befahrenen Straße nicht.

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