Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a.Albuch - Einbrecher machen Beute

Große Mengen Zigaretten erbeuteten Unbekannte von Sonntag auf Montag.

Ulm (ots)

Zwischen 21 Uhr und 7 Uhr gelangten die Unbekannten auf das Gelände einer Tankstelle in der Königsbronner Straße. Sie hebelten die Glasflügeltüren auf und gelangten in das Gebäude. Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro schafften sie aus dem Gebäude und verschwanden unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Steinheim unter der Telefon Nummer 07329/919007

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