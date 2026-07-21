Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Kind rennt vor Auto

Am Montag konnte ein Autofahrer den Unfall nicht mehr verhindern.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr in der Donaustetter Straße. Die 4-Jährige rannte plötzlich zwischen einem geparkten Auto und einem Baum auf die Straße. Der dort fahrende 62-Jährige mit seinem Audi konnte das Kind nur noch aus dem Augenwinkel wahrnehmen. Ein Bremsen war nicht mehr möglich und das Auto erfasste das Kind mit der rechten Fahrzeugfront. Die 4-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise erlitt sie nur leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Schaden an dem Auto entstand nicht.

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