Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verbundkontrollen in Spätverkaufsstellen - Gemeinsamer Einsatz mehrerer Behörden

Schwerin (ots)

Im Rahmen eines behördenübergreifenden Kontrolleinsatzes führen Polizeikräfte gemeinsam mit dem Zoll, dem Gewerbeamt der Stadt Schwerin sowie der Steuerverwaltung Mecklenburg-Vorpommern aktuell Verbundkontrollen in mehreren Spätverkaufsstellen in der Schweriner Innenstadt durch.

Die Verbundkontrollen dienen der konsequenten Durchsetzung gesetzlicher Bestimmungen sowie der Bekämpfung der Rauschmittelkriminalität, der Schwarzarbeit, von Steuerverstößen und sonstigen Rechtsverstößen.

Durch die enge Zusammenarbeit der beteiligten Behörden können unterschiedliche Zuständigkeiten gebündelt und Kontrollen effizient durchgeführt werden.

Parallel zu den Kontrollen werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Schwerin auch drei Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Schwerin im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz sowie das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz vollstreckt.

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