POL-OF: 49-Jähriger durch Stichverletzung lebensbedrohlich verletzt: Polizei nahm Tatverdächtigen zügig fest
Obertshausen (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen
(me) Am Freitagnachmittag wurde ein 49 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in der Brüder-Grimm-Straße (einstellige Hausnummern) lebensbedrohlich verletzt. Im Rahmen der Fahndung nahm die hinzugerufene Polizei zeitnah einen Tatverdächtigen fest. Bei diesem handelt es sich um den Sohn des Verletzten.
Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei führen vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.
Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der Tat - dauern an.
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