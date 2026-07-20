Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zeugen nach Schlägerei gesucht

Am Samstag sollen mehrere Personen beim Biberacher Schützenfest den Betreiber eines Schießstands attackiert haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr auf dem Biberacher Gigelberg. Vier Männer gaben an einem Schießstand ihre bezahlten 20 Schuss ab. Anschließend beschwerten sie sich beim Betreiber des Schießstands, da es aus ihrer Sicht wohl keine 20 Schüsse waren. Obwohl der Betreiber den vier Beschuldigten den elektronischen Nachweis über die abgegebenen 20 Schüsse zeigte, bezichtigten sie ihn der Lüge. Dann sprangen sie unvermittelt auf und hinter die Theke und attackierten den Betreiber. Nachdem bereits einer der Beschuldigten, ein 36-Jähriger, auf den Betreiber einschlug, ging ein privat auf dem Festgelände befindender Polizeibeamter dazwischen und versuchte weitere Angriffe durch die Täter zu verhindern. Hinzukommende Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes brachten die Situation schließlich unter Kontrolle. Der 38-jährige Geschädigte erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Die Polizei Biberach ermittelt nun gegen die vier Tatverdächtigen mit irakischer Staatsbürgerschaft wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Bei den Ermittlungen bittet die Polizei auch um weitere Zeugenhinweise unter Tel. 07351/4470. Die vier Männer im Alter von 25, 31, 36 und 41 Jahren erhielten Platzverweise.

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