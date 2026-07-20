Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Nach Ladendiebstahl am 4.7. bleibt E-Bike zurück

Nach dem Besitzer eines Fahrrads sucht derzeit die Riedlinger Polizei und hofft auf Hinweise.

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Ulm (ots)

Das Fahrrad ist seit dem 4. Juli bei der Polizei. Vor rund zwei Wochen stellten die Ermittler das silberne Damenrad der Marke Kalkhoff sicher. Das hatte ein Ladendieb in Gebrauch. Der 37-Jährige war damit bei einem Einkaufsmarkt in der Hirschstraße vorgefahren. Dort hatte er Lebensmittel und eine Flasche Wodka in den Hosenbund gesteckt und die Örtlichkeit ohne zu bezahlen verlassen. Da der Mann polizeibekannt war, konnte seine Identität schnell geklärt werden. Er wird wegen eines Ladendiebstahls angezeigt. Einen Besitznachweis für das Elektrofahrrad konnte der 37-Jährige bisher nicht erbringen. Deshalb wurde das Fahrrad sichergestellt. Bis heute hat sich niemand gemeldet, dem das Fahrrad der Marke Kalkhoff fehlt. Die Polizei ermittelt seither, sucht nach dem Besitzer und fragt:

- Wem gehört das Fahrrad? - Wer kennt das Rad? - Wer kennt jemanden, dem seit mehreren Wochen ein solches Fahrrad fehlt?

Hinweise bitte an die Polizei in Riedlingen unter der Tel. 07371/938-0. Das E-Bike kann durch den Besitzer unter Vorlage eines Eigentumsnachweises beim Polizeirevier Riedlingen abgeholt werden.

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