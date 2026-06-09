Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizisten bei Widerstand verletzt

Am Montag leistete ein betrunkener Autofahrer nach einem Unfall in Ulm Widerstand.

Ulm (ots)

Um 14 Uhr war ein 39-Jähriger, von der Heidenheimer Straße kommend, in der Eberhard-Finckh-Straße unterwegs. An einer Engstelle hielt er zunächst an, um einem entgegenkommenden Mercedes-Fahrer die Durchfahrt zu ermöglichen. Der kam aus Richtung Böfinger Steige. Noch bevor der 37-Jährige mit seinem BMW die Engstelle passiert hatte, fuhr der 39-Jährige los und die Autos streiften sich. Dadurch entstand ein Schaden von jeweils 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher betrunken war. Ein Test ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass er keinen Führerschein hatte. Als der 39-Jährige anschließend zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht werden sollte, wurde er aggressiv und beleidigte die Polizisten. Nur unter massivster Gegenwehr gelang es der Polizei die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Dabei erlitten beide Beamte leichte Verletzungen. Den 39-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

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