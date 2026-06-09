Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Bei Unfall mehrere Personen leicht verletzt

Am Montag missachtete eine 42-Jährige bei Schelklingen die Vorfahrt eines 74-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr war die Autofahrerin auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ingstetten und Justingen unterwegs. Sie kam mit ihrem VW aus Richtung des Waldkindergartens. Der Senior fuhr ebenfalls auf einem Verbindungsweg und kam aus Richtung Sondernach. Der Renaultfahrer war mit vier Insassen im Alter von vier bis acht Jahren unterwegs und hatte an der Stelle, wo sich die beiden Verbindungswege kreuzen, Vorfahrt. Denn er kam von rechts. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der Senior und die mutmaßliche Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Auch ein Achtjähriger im Renault wurde leicht verletzt. Der Senior kam vorsorglich in eine Klinik, das Kind und die 42-Jährige konnten nach Hause. Abschlepper bargen die beiden beschädigten Autos. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden an den Autos wird auf jeweils ca. 5.000 Euro geschätzt.

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