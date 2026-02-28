Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Freiwillige Feuerwehr befreit Fahrerin aus Unfallfahrzeug

Sankt Augustin (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin wurde gestern Abend gegen 19:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person nach Buisdorf alarmiert.

In der Nähe befindliche Feuerwehrangehörige eilten direkt zum Ort des Geschehens und betreuten die Fahrerin des Unfallfahrzeugs, welches auf der Beifahrerseite zum liegen kam. Es handelte sich um einen Alleinunfall.

Die ersteintreffenden Feuerwehrkräfte stabilisierten das Fahrzeug, leuchteten die Einsatzstelle aus und stellten den Brandschutz sicher. Schnell stellte sich heraus, dass die Fahrerin glücklicherweise lediglich eingeschlossen, nicht jedoch im Fahrzeug eingeklemmt war.

In Absprache mit dem Notarzt und dem Rettungsdienst erfolgte die Rettung der Fahrerin durch den Kofferraum des Fahrzeugs. Hierzu wurden Teile der Sitze entfernt.

Die Polizei übernahm die Einsatzstelle nach Räumung der Fahrbahn. Für die Dauer der Maßnahmen blieb die Frankfurter Straße vollständig gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit ca. 70 Einsatzkräften aus den Standorten Buisdorf, Niederpleis, Mülldorf und Hangelar im Einsatz, unterstützt von der Polizei und dem Rettungsdienst.

