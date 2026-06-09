POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Schule
Von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in eine Schule ein.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich von Sonntag auf Montag im Ulmenweg. Unbekannte Täterschaft stiegen über eine Terrassentür in die Schule ein. Sie hebelten die Tür zum Lehrerzimmer auf und durchwühlten mehrere Schränke. Dort fanden sie offensichtlich Bargeld und nahmen es mit. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.
++++++++ 1077217 (BK)
Rückfragen bitte an:
Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell