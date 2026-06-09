Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich um 19.10 Uhr. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem BMW auf der A8 in Richtung München. Zwischen der Anschlussstelle Merklingen und Ulm, bei km 134, war sie bei regennasser Fahrbahn wohl zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Der BMW kam ins Schleudern und ...

mehr