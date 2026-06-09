Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Zu schnell im Regen

In die Betonschutzwand fuhr eine Autofahrerin am Montag auf der A8 bei Merklingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 19.10 Uhr. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem BMW auf der A8 in Richtung München. Zwischen der Anschlussstelle Merklingen und Ulm, bei km 134, war sie bei regennasser Fahrbahn wohl zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Der BMW kam ins Schleudern und krachte in die mittlere Betonschutzwand. Anschließend kam das Auto auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Bei dem Aufprall erlitt die junge Fahrerin leichte Verletzungen. Sie kam in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Pkw. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Die Schadenshöhe an dem nicht mehr fahrbereiten BMW muss ebenso wie der Schaden an der Schutzwand noch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden.

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