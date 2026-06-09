Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Nach Unfall weitergefahren

Am Montag fuhr ein Unbekannter einem Skoda in das Heck und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen. Um einen Laster zu überholen, wechselte der 45-jährige mit seinem Skoda auf den linken Fahrstreifen. Dort kam ein bislang unbekannter schwarzer SUV mit höherer Geschwindigkeit angefahren. Der soll dem Skoda in das Heck gefahren sein. Der 45-Jährige steuerte einen Parkplatz an und hielt dort an. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr weiter. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

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