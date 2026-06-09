Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/B311 - Betrunken und unter Medikamenten aufgefahren

Einen Unfall verursachte ein 71-Jähriger am Montag bei Ehingen.

Ulm (ots)

Um 6.45 Uhr war eine 40-Jährige auf der B311 in Richtung Ulm unterwegs. Die Skodafahrerin wollte an der "Borst-Kreuzung" die Bundesstraße verlassen und nach rechts auf die L259 in Richtung Nasgenstadt abbiegen. Die Autofahrerin musste verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der mit einem BMW nachfolgende Senior zu spät und fuhr dem Skoda laut Zeugenaussagen ungebremst hinten auf. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf. Dabei stellten die Ermittler starke Beeinträchtigungen bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher fest. Der gab an, vor Fahrtantritt Medikamente eingenommen zu haben. Zudem roch der Senior nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der BMW-Fahrer hatte deutlich zu viel Alkohol intus. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden an den fahrbereiten Autos wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst in hausärztliche Behandlung. Der Senior blieb wohl unverletzt.

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