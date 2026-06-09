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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Eispackungen geklaut
Am Montag nahm ein Unbekannter in einem Hofladen in Untermarchtal Eis mit. Der Mann bezahlte zwar dafür, aber nicht den vollen Betrag.

Ulm (ots)

Zwischen 14.09 Uhr und 14.12 Uhr geschah die unverfrorene Tat in der Bergstraße. In einer Gefriertruhe auf einem Hofgelände befanden sich die Lebensmittel zum Selbstbedienungseinkauf. Die steckte der Unbekannte in eine Stofftasche. In die Kasse legte der Dieb lediglich wenige Euro und suchte das Weite. Die mitgenommenen Eispackungen, 22 Stück an der Zahl, hatten jedoch einen Wert von knapp 65 Euro. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und wertete Bilder einer Überwachungskamera aus. Die zeigten eine männliche Person mit schwarzem Motorradhelm, die innerhalb von wenigen Minuten mit dem gekühlten Speiseeis verschwand. Der Mann mittleren Alters trug ein schwarzes T-Shirt, schwarze Shorts und dunkle Trekking-Sandalen. Der Dieb führte eine grüne Stofftasche der Marke "Andechser Natur" mit der Aufschrift: "Die Kraft von Mutter Natur" mit. Der Unbekannte war wohl mit einem blauen Roller oder Mofa unterwegs. Hinweise zum Gesuchten nimmt die Polizei Ehingen unter der Tel. 07391/5880 entgegen.

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Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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