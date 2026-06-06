POL-PDMY: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall
Alflen, B259 (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Einmündung der B259 zur L52 in Fahrtrichtung Alflen. Die Fahrbahn ist derzeit vollgesperrt. Es können noch keine Angaben zum Unfallhergang gemacht werden. Er wird gebeten von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
PHK'in Baeumcher
Telefon: 02671-9840
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