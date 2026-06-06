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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

Alflen, B259 (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Einmündung der B259 zur L52 in Fahrtrichtung Alflen. Die Fahrbahn ist derzeit vollgesperrt. Es können noch keine Angaben zum Unfallhergang gemacht werden. Er wird gebeten von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem

PHK'in Baeumcher

Telefon: 02671-9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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