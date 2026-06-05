Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Steinhausen an der Rottum - Vorfahrt missachtet

Bei Blechschaden blieb es am Donnerstag bei einem Unfall in Steinhausen an der Rottum.

Ulm (ots)

Ein 56-Jähriger war kurz nach 16.30 Uhr mit seinem VW in der Straße Im Boschen unterwegs. Er kam aus Richtung Weidenhalde und wollte die Kreuzung zur Straße Mittleres Gewand geradeaus überqueren. Von rechts kam eine 21-Jährige mit ihrem Opel. Die hatte Vorfahrt. Beide Pkw stießen in der Einmündung zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt 4.500 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

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